Son dakika haberi | İnegöl'de pastanede yangın Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir pastanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Pastanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA