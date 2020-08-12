Son dakika haberi: İnegöl'de otomobil yangını Son dakika güncel haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi' Murat Caddesi'nde park halindeki 16 JV 355 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çıkış nedeni araştırılan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA