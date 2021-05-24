Son dakika haberi! İnegöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberi! İnegöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi! İnegöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Sülüklügöl Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Sülüklügöl Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu başladığı bildirilen yangın, kısa sürede ormanlık alanın küçük bir bölümüne yayıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışma ile yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haberi! İnegöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi! İnegöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi! İnegöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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