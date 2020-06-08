Son dakika haberi | İnegöl'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
08.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:08
Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal İhsaniye Mahallesi'ndeki evinden tarlasına giden Yaşar Acar'ın (72) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan Acar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA