Son dakika haberi! İnegöl'de aynı kavşaktaki 3 kaza güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi! İnegöl'de aynı kavşaktaki 3 kaza güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen 3 trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

06.09.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen 3 trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eruğrulgazi Caddesi Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı'nda 3 günde birer kaza yaşandı.

Kazalardan biri hasarla sonuçlanırken, diğer 2 kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından ilkinde bir hafif ticari araç ile kamyonetin, ikincisinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı görülüyor. Son kayıtta ise bir motosikletin, kavşaktan dönmeye çalışan kamyonete çarpması yer alıyor.

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Son dakika haberi! İnegöl'de aynı kavşaktaki 3 kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

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