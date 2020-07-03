Son dakika haberi | İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Tedbiri elden bırakamayız"
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Son dakika haberi | İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Tedbiri elden bırakamayız"

Son dakika haberi: İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Tedbiri elden bırakamayız" İnegöl'de rehabilitasyon merkezleri için hazırlanan derinlikli maskelerin teslim töreninde maske kullanımına ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu konuda çok daha dikkatli hareket etme...

03.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:41

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Tedbiri elden bırakamayız"

BURSA - İnegöl'de rehabilitasyon merkezleri için hazırlanan derinlikli maskelerin teslim töreninde maske kullanımına ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu konuda çok daha dikkatli hareket etme zorunluluğumuz var. Bugün ekonominin çarklarının dönmesini istiyorsak, evimize ekmeğimizi yeniden düzenli şekilde kazanalım getirelim, yaşamımız etkilenmesin istiyorsak, hafta sonları ailemizle pikniğimizi yapalım, gezelim istiyorsak bu konuda olabildiğince dikkatli olacağız" dedi.

Pandemi sürecinde maske üretimiyle Türkiye'ye örnek olan İnegöl Belediyesi, şehirde hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin talebi üzerine engelli çocuklar için ön yüzeyi şeffaf ve derinlikli şekilde dudak okumaya imkan sağlayan maskeler üretti. İşadamları sponsorluğunda İnegöl Belediyesi İNESMEK atölyelerinde üretilen maskeler, bugün düzenlenen mini törenle rehabilitasyon merkezlerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Burada rehabilitasyon merkezleri adına bir açıklama yapan Üçel Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sözer Özbek, "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, yeni normal koşul ve tedbirler altında tekrar hizmetine başlamış, olumlu bir şekilde de devam etmektedir. Çocuklarımızın ve öğretmelerimizin özellikle dil konuşma ve ifade gerektiren becerilerin eğitiminde eğitsel maskeye ihtiyacı oldukça fazladır. Eğitsel maske çok kullanımlı, temizlenebilen, öğrenci ve öğretmenlerin yeni normal koşullarda gerekli bir eğitsel materyaldir. Eğitsel maskelerin üretim ihtiyacını karşılayan İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban'a, eğitsel maskelerin maddi kısmını karşılayan İnegöllü işadamlarımıza şükranlarımızı bir borç biliriz. Eğitsel maskeleri İnegöl'de faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ve İnegöl rehberlik araştırma merkezine ihtiyaçları oranında göndereceğiz "dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da güzle bir işbirliği sonucu engelli öğrencilerin ihtiyacının karşılandığına vurgu yaparak "Bugün yine maskelerimizin üretildiği atölyelerimizdeyiz. Arkadaşlarımız burada özveriyle bir değer üretiyor. Vatandaşlarımız da bunu görsün istiyoruz. Bugün de bizim daha önce işitme engelli vatandaşlarımız için ürettiğimiz ön yüzeyi şeffaf ve derinlikli maskelerin teslimi için buradayız. Daha önce rehabilitasyon merkezlerinin ziyaretinde bu konu iletilmişti. Buna ayrı bir güzellik daha eklendi. İş adamlarımız üretiyorlar ve değer katacak her çalışmanın içerisinde yer alıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler de bu maskeleri ihtiyaç olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Maske ve diğer tedbirler hususunda uyarılarda da bulunan Başkan Taban, "Bugün gelinen noktada halen yeni vakalardan, ölümlerden bahsediyoruz. Bu işin ciddiyetini kavramamız gerektiğine inanıyorum. Nasihat etmek benim haddime değil ancak bir gerçekliği de duyurmamız gerekiyor. Şehrimizde de vakalarımız var. Düşündüğünüz zaman Çin'de başlayan mevzu, bugün nerelere geldi. Dolayısıyla bu konuda çok daha dikkatli hareket etme zorunluluğumuz var. Bugün ekonominin çarklarının dönmesini istiyorsak, evimize ekmeğimizi yeniden düzenli şekilde kazanalım getirelim, yaşamımız etkilenmesin istiyorsak, hafta sonları ailemizle pikniğimizi yapalım, gezelim istiyorsak bu konuda olabildiğince dikkatli olacağız. Bu tedbirlerden biri de maske. Evet, bizi bir miktar sınırlıyor olabilir ancak bir hasta yatağında değiliz, makinaya bağlı değiliz. Hayatın kontrollü şekilde devam edebilmesi adına biz bu özveriyi vatandaşlarımızdan istiyoruz. Kaldı ki hiç kimsenin sağlığının etkilenmesini istemeyiz" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi | İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: 'Tedbiri elden bırakamayız'

Kaynak: İHA

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