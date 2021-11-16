İNEĞİN SU KANALINA DÜŞME ANI KAMERADA - Haberler
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İNEĞİN SU KANALINA DÜŞME ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yol kenarındaki su kanalına düşen inek, çevredekiler tarafından çıkarıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yol kenarındaki su kanalına düşen inek, çevredekiler tarafından çıkarıldı. İneğin su kanalına düşme ve kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyünde bir kadın, 3 ineğini otlatıp, ahıra götürmek istedi. Bu sırada inekler biri, diğer hayvanın değmesiyle su kanalına düştü. Dar olan su kanalında sıkışan inek, çıkamadı. Bunun üzerine çevredekiler, ineği tutarak kanaldan çıkardı. İneğin su kanalına düşmesi ve kurtarılması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İNEĞİN SU KANALINA DÜŞME ANI KAMERADA

İNEĞİN SU KANALINA DÜŞME ANI KAMERADA

İNEĞİN SU KANALINA DÜŞME ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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