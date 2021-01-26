Son dakika haberi | İncirliova Emniyet Müdürü Arıcılar, görevine başladı
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Son dakika haberi | İncirliova Emniyet Müdürü Arıcılar, görevine başladı

26.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:44
Son dakika haberi | İncirliova Emniyet Müdürü Arıcılar, görevine başladı

Son dakika haberi: İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Alpaslan Arıcılar, görevine başladı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Alpaslan Arıcılar, görevine başladı.

Fatih Demiralp'in Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayininin ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Alpaslan Arıcılar, gazetecilere, ilçeye en iyi şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda 24 saat gayretli çalışmalara devam edeceklerini aktaran Arıcılar, hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara karşı da etkin mücadele edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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