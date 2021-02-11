'İmla' ve 'Ezber'le yapılan aramada dere yatağıyla ahırda 218 kilo esrar bulundu
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'İmla' ve 'Ezber'le yapılan aramada dere yatağıyla ahırda 218 kilo esrar bulundu

11.02.2021 14:30 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:36
'İmla' ve 'Ezber'le yapılan aramada dere yatağıyla ahırda 218 kilo esrar bulundu

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evin ahırında ve yakınındaki dere yatağında narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber' ile yapılan aramada 218 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evin ahırında ve yakınındaki dere yatağında narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber' ile yapılan aramada 218 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin ahırında ve yakınındaki dere yatağında, narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber' ile yapılan arama yaptı. Aramada 218 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Bingöl
'İmla' ve 'Ezber'le yapılan aramada dere yatağıyla ahırda 218 kilo esrar bulundu
'İmla' ve 'Ezber'le yapılan aramada dere yatağıyla ahırda 218 kilo esrar bulundu
'İmla' ve 'Ezber'le yapılan aramada dere yatağıyla ahırda 218 kilo esrar bulundu
'İmla' ve 'Ezber'le yapılan aramada dere yatağıyla ahırda 218 kilo esrar bulundu
'İmla' ve 'Ezber'le yapılan aramada dere yatağıyla ahırda 218 kilo esrar bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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