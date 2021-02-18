Son dakika haberi | IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan: "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için...
18.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:10
Son dakika haberine göre IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan: "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor"
IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan: "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar