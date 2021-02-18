Son dakika haberi | IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan: "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için...

Son dakika haberine göre IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan: "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor"