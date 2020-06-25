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Son dakika haberi! IMF'in raporu sonrası Asya hisse borsaları düştü

Son dakika ekonomi haberi... Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü düşürmesi üzerine, Asya-Pasifik bölesindeki hisse senedi borsaları düştü.

Son dakika haberi! IMF'in raporu sonrası Asya hisse borsaları düştü
25.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:40

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü düşürmesi üzerine, Asya-Pasifik bölesindeki hisse senedi borsaları düştü.

IMF, 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 1.9 puan daha indirerek, Nisan ayında yüzde 3.0 olarak belirlediği daralmayı yüzde 4.9 düzeyine kadar indirdi. IMF'in yeni raporunda, gelecek yıl için küresel ekonomik büyüme öngörüsü de, yüzde 5.8 düzeyinden yüzde 5.4 büyüme düzeyine indirildi.

Japonya Ekonomi Ticaret ve Endüstri Bakanlığı da, ülkede sanayi üretiminin Nisan ayında yüzde 6.4 daraldığını açıkladı. Gelişmelerle Japonya'da Nİkkei 225 Endeksi yüzde 1.09 ve Güney Kore borsasında da Kospi endeksi yüzde 1.76 düştü. Avustral'da S&P/ASX 200 Endeksi'ndemi düşüş de yüzde 2.14'ü buldu.Tatil nedeniyle Çin ve Hong Kong'daki borsalarda bugün işlem yapılmıyor.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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