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Son dakika haberi... IMF'den ABD ekonomisine ilişkin değerlendirme

Bir son dakika haberine göre Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağını, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı...

Son dakika haberi... IMF'den ABD ekonomisine ilişkin değerlendirme
11.08.2020 01:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 01:52

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağını, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı görüldüğünü bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin tamamlandığı belirtildi.

ABD ekonomisine ilişkin görünümün Kovid-19 salgınının yayılmasıyla önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralmasının ve 2021'de ise yüzde 3,9'luk büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomiye yönelik bu benzeri görülmemiş şoka karşı güçlü ve proaktif bir yanıt verildiği, hükümetin hane halkı, işletmeler ile yerel yönetimlere destek sağlanması için hızla hareket ettiği ve bu mali çabaların önemli bir maliyeti de beraberinde getirdiği ifade edildi.

Federal borç 2020 sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşacak

Federal hükümetin bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 16'ya yükselmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, federal borcun ise yıl sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Fed'in de salgının boyutu netleştikçe hızla önlemler aldığı anımsatılarak, IMF icra direktörlerinin büyük ölçüde ilave bir mali pakete ihtiyaç duyulacağı konusunda hem fikir olduğu belirtildi.

Fed'in, krizin erken aşamasındaki kararlı müdahalesinin IMF icra direktörlerince takdir topladığı vurgulanarak, "Enflasyon ve istihdam muhtemelen uzun bir süre hedeflerin altında kalacaktır. İcra direktörleri, finansal istikrara yönelik potansiyel riskleri yakından izlerken, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere daha fazla eylem alanı gördü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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