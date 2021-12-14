Son dakika haberi: İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü teslim oldu

Son dakika haberi: İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da aracıyla önündeki otomobile çarpıp kaza yaparak içinde bulunan imam ve öğretmen karı-kocanın ölümüne sebep olan sürücü, polise teslim oldu.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da aracıyla önündeki otomobile çarpıp kaza yaparak içinde bulunan imam ve öğretmen karı-kocanın ölümüne sebep olan sürücü, polise teslim oldu.

Kaza, Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan imam Mahmut Akbulut ile öğretmen eşi Edanur Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Yunus Emre Ç. (22), Irmak Polis Merkezine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberi: İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü teslim oldu

2 yıl önce evlenen genç çiftin hazin sonu! Hurdaya dönen otomobilde can verdiler

2 yıl önce evlenen genç çiftin hazin sonu! Hurdaya dönen otomobilde can verdiler

 6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

 Kağıt gibi ezilen araçtan mucize kurtuluş! Herkes hayrete düştü

Kağıt gibi ezilen araçtan mucize kurtuluş! Herkes hayrete düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title