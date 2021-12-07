İletişim Başkanı Altun'un Evinin Fotoğraflanması Davası: Dosya mütalaa hazırlanması için savcıya gönderildi

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın dosyası mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ile avukatları katıldı. Duruşmada Fahrettin Altun'u ise avukatları temsil etti. Duruşmaya çok sayıda Cumhuriyet Halk Partilili, Özçağdaş'a destek verme amacıyla katıldı.

'BU DAVANIN KONUSU ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUDUR'

İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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