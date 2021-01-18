Son dakika haberi | İletişim Başkanı Altun: Sosyal medya platformlarının temsilci atama kararları sevindirici

Edinilen son dakika gelişmesine göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı