Son dakika haberi: İletişim Başkanı Altun: Orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar başlatıldı
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Son dakika haberi: İletişim Başkanı Altun: Orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar başlatıldı

Son dakika haberi: İletişim Başkanı Altun: Orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İletişim Başkanı Altun: Orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar başlatıldıİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır.

İletişim Başkanı Altun: Orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar başlatıldı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'nin güneyini etkisi altına alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Türkiye'nin güneyini etkisi altına alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
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