Son dakika haberi | İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir Son dakika gündem haberine göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da yaşanan sel felaketine ilişkin, "Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir" dedi. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA