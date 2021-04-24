Son dakika haberi... İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi
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Son dakika haberi... İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihiİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır.

İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye tepki: Sizin tarihiniz, terör örgütünün tarihi

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz" dedi. 

Buğra OLAÇ/ANKARA,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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