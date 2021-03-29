Son dakika haberi: İlçelerdeki yatırımları görüştüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: İlçelerdeki yatırımları görüştüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İlçelerdeki yatırımları görüştüler

Son dakika haberleri: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 17 ilçe kaymakamının katıldığı ve video konferans sistemi ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vaka sayılarının patladığı Karadeniz'de artışın durdurulamama sebebi ortaya çıktı: Aşı yaptırmıyorlar
Vaka sayılarının patladığı Karadeniz'de artışın durdurulamama sebebi ortaya çıktı: Aşı yaptırmıyorlar
Çay hasadı için Karadeniz'e gelecek 100 bin kişiye test ve karantina önerisi
Çay hasadı için Karadeniz'e gelecek 100 bin kişiye test ve karantina önerisi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 17 ilçe kaymakamının katıldığı ve video konferans sistemi ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kaymakamlarla video konferans sistemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Karadeniz toplantıda, ilçelerde tüm kamu hizmetleri alanında devam eden yatırımlar, projeler ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kaymakamlardan bilgi aldı.

Ayrıca toplantıda, Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri de görüşülerek istişarelerde bulunuldu. - MANİSA

Son dakika haberi: İlçelerdeki yatırımları görüştüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İlçelerdeki yatırımları görüştüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:49:50. #1.14#
title