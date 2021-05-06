Son dakika haberi... İl Jandarma Komutanı bizzat uygulamaya katıldı
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Son dakika haberi... İl Jandarma Komutanı bizzat uygulamaya katıldı

Son dakika haberi... İl Jandarma Komutanı bizzat uygulamaya katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, bizzat yol arama ve kontrol uygulamasına katıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, bizzat yol arama ve kontrol uygulamasına katıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Sivas- Kayseri Karayolu Denetim İstasyonu mevkiinde Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yol arama ve kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, bizzat yol arama ve kontrol uygulamasına katılarak ekipleri komuta etti. - SİVAS

Son dakika haberi... İl Jandarma Komutanı bizzat uygulamaya katıldı
Son dakika haberi... İl Jandarma Komutanı bizzat uygulamaya katıldı
Son dakika haberi... İl Jandarma Komutanı bizzat uygulamaya katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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