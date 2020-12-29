İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu
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İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu

29.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:56
İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen terörist teslim oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne 2012 yılında Van ili Gürpınar ilçesinden katılım yapan ve 2012-2014 yılları arasında Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017 yılları arasında Suriye, 2017-2020 yılları arasında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun 29 Aralık 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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