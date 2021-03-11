Sıtma hastalığı iklim değişikliği sayesinde azaldı
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Sıtma hastalığı iklim değişikliği sayesinde azaldı

11.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:22
Sıtma hastalığı iklim değişikliği sayesinde azaldı

Afrika'dan gelrn son haberlere göre, iklim değişikliğinin bir etkisi olarak Afrika'da sıtma hastalığının azaldığı bildirildi.

Küresel ısınmadaki gerileyişin Afrika'da sıtma bulaşıcılığının azalmasını beraberinde getirdiği ifade edildi.

Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) tarafından yapılan araştırma, küresel ısınmadaki gerilemenin sıtmanın yayılmasını da azalttığını ortaya koydu.

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinin yüksek tepelerindeki hastalık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, küresel ısınmada azalışın görüldüğü 1998 ve 2005 yılları arasında sıtmanın yayılımının da yavaşladığını gözlemledi.

Sıtmanın iki türünün görüldüğü ve tüm vaka kayıtlarının alındığı bölgede, 2004 yılına kadar hastalığa karşı geniş çaplı bir önlem alınmamış olması, bulaşıcılıktaki azalışın doğrudan iklim koşullarıyla ilgili olabileceğini gösterdi.

ISGlobal İklim ve Sağlık Programı Başkanı Xavier Rodo, "Sıcaklıktaki düşüşün sıtma bulaşıcılığını etkilediğini ortaya koyan bulgu, hastalık ve iklim arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Araştırmada, ayrıca tüm Doğu Afrika'da sıtma vakalarında açık bir azalışın görüldüğü de hatırlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, her yıl 400 binden fazla kişi sıtma hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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