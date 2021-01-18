Son dakika haberi... İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde kar yağışında boş evin bahçesinde mahsur kalan 1 köpek ve 2 yavrusu donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde kar yağışında boş evin bahçesinde mahsur kalan 1 köpek ve 2 yavrusu donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı. Köpekler, sahibine teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Aşağıkaraçay Mahallesi'nde 3 köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden jandarma, kimsenin olmadığı evin bahçesinde mahsur kalan köpek ile 2 yavrusunu donmak üzereyken buldu. Köpekleri ısıtıp, karınlarını doyurduktan sonra da başka bir mahallede yaşayan sahiplerine teslim etti.

- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT