Son dakika haberi... İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı
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Son dakika haberi... İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

18.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:47
Son dakika haberi... İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde kar yağışında boş evin bahçesinde mahsur kalan 1 köpek ve 2 yavrusu donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde kar yağışında boş evin bahçesinde mahsur kalan 1 köpek ve 2 yavrusu donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı. Köpekler, sahibine teslim edildi. 

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Aşağıkaraçay Mahallesi'nde 3 köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden jandarma, kimsenin olmadığı evin bahçesinde mahsur kalan köpek ile 2 yavrusunu donmak üzereyken buldu. Köpekleri ısıtıp, karınlarını doyurduktan sonra da başka bir mahallede yaşayan sahiplerine teslim etti.


- Denizli
Son dakika haberi... İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı
Son dakika haberi... İkisi yavru 3 köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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