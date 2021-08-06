Son dakika haberi... İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 76. yılı
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Son dakika haberi... İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 76. yılı

Son dakika haberi... İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 76. yılı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkelerin, nükleer silahsızlanma yolunda gerçekçi teşebbüslerde ısrarcı olması gerektiğini belirterek, "Japonya, nükleer silahsızlanmanın teşvik edilmesine yönelik değişken görüşlere sahip uluslar arasında köprü görevi üstlenecektir.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkelerin, nükleer silahsızlanma yolunda gerçekçi teşebbüslerde ısrarcı olması gerektiğini belirterek, "Japonya, nükleer silahsızlanmanın teşvik edilmesine yönelik değişken görüşlere sahip uluslar arasında köprü görevi üstlenecektir." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik Muharebelerinde Japonya'nın Hiroşima kentinin bombalanmasının 76'ıncı yılı dolayısıyla kentteki Barış Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Tören, kente bombaların atıldığı saat olan 08.15'te (yerel saatle) bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Törene başbakan olarak ilk kez katılan Suga, ülkelerin, nükleer silahsızlanma yolunda gerçekçi teşebbüslerde ısrarcı olması gerektiğini söyledi. Suga, "Japonya, nükleer silahsızlanmanın teşvik edilmesine yönelik değişken görüşlere sahip uluslar arasında köprü görevi üstlenecektir." diye konuştu.

Suga, hükümetin, "hibakuşa" diye bilinen atom bombası mağdurlarına kapsamlı yardım faaliyetlerine devam edeceğini ve nükleer silahsızlanmanın savunucuları ile iş birliğini sürdüreceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılamadığı törene video mesaj gönderdi.

BM'nin, "nükleer silahsız dünya" vizyonu taşıyan "hibakuşalar" ile aynı vizyonu taşıdığını kaydeden Guterres, "Nükleer silahların kullanımının karşısındaki tek garanti, bu silahların tamamen yok edilmesidir." ifadesini kullandı.

Hiroşima Belediye Başkanı Matsui Kazumi de nükleer silahsızlanma için bireysel ve toplu çabaların yeni nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Matsui, "(Nükleer silahları) Ortadan kaldırma süreci engelsiz değil ancak bomba mağdurlarının idealini devralan gençlerden bir umut ışığı yükseliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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