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Son dakika haberi: İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandıKaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana Karayolu Kozan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kozan- Adana Karayolu Kozan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Haluk Sevdi yönetimindeki 01 BY 275 plakalı otomobil, Muhammet Bulduklar yönetimindeki 01 D 9093 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Bulduklar ile araçlarda bulunan Simay Ünüvar (23), Ayşe Hümeyra Bulduklar (4) ve Umut Bulduklar (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gönderilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi: İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Son Dakika Haberleri

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