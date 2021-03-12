Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
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Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

12.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:33
Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandıKaza Akpınar caddesi üzerinde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kaza Akpınar caddesi üzerinde meydana geldi. Arif Mert G. idaresindeki 16 YC 547 plakalı otomobil ile Musa Ö. idaresindeki 34 YCJ 875 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, 34 YCJ 875 plakalı otomobildeki yolcu Belma Ö. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Son dakika haberi! İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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