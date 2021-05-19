Son dakika haberi... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Son dakika gündem haberi... -MOBESE kamerasına yansıyan kaza anı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
-MOBESE kamerasına yansıyan kaza anı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Şelale Kavşağındaki Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, beyaz otomobilin kavşakta diğer otomobille çarpışması, beyaz otomobilin savrulup yan yatması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı