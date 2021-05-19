Son dakika haberi... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Son dakika haberi... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... -MOBESE kamerasına yansıyan kaza anı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

-MOBESE kamerasına yansıyan kaza anı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Şelale Kavşağındaki Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, beyaz otomobilin kavşakta diğer otomobille çarpışması, beyaz otomobilin savrulup yan yatması yer alıyor.

Son dakika haberi... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Son dakika haberi... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Son dakika haberi... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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