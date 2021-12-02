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Son dakika haberi | İki katlı evin odunluğunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | İki katlı evin odunluğunda yangın çıktı

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın ekipleri seferber etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın ekipleri seferber etti.

Edinilen bilgiye göre, Üveyikli köyünde kimsenin yaşamadığı 2 katlı bir evin zemin katındaki odunlukta yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangında dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Köy sakinleri bir yandan kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, alevlerin üst katlara da sıçramadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | İki katlı evin odunluğunda yangın çıktı

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