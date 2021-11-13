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Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika haberleri: Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında dumanların arasında kalan Alzheimer hastası yaşlı adam hastanelik oldu.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında dumanların arasında kalan Alzheimer hastası yaşlı adam hastanelik oldu.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Önüt (70) isimli vatandaşa ait iki katlı evin birinci katında sobadan sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibi Önüt'ün evde olduğunu fark eden vatandaşlar yaşlı adamı son anda kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen yaşlı adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

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