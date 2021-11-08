Son dakika haberi... İki katlı evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etmek istediği esnada çatıdan düşen itfaiye eri yaralandı.

Yangın, Pamukova ilçesi Şeyhvarmaz Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede evin ikinci katına sıçrayarak büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale esnasında itfaiye erlerinden Eren Kazan, yanan evin bahçesindeki ardiyenin çatısından düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri olay yerindeki ilk müdahale sonrasında Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangını görerek sinir krizi geçiren bir kadına da sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralı itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA