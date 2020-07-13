Son dakika haberi: İki katlı ev alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: İki katlı ev alevlere teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre İki katlı ev alevlere teslim oldu Tokat'ta alevlere teslim olan 2 katlı ev mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

13.07.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:44

İki katlı ev alevlere teslim oldu

TOKAT - Tokat'ta alevlere teslim olan 2 katlı ev mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; Şehir merkezi Devegörmez Mahallesi Hacı Mehmet Bey Caddesinde bulunan müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Biranda alevlerin sardığı binadan çıkan yoğun duman gökyüzünü kaplarken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin evin balkonundan dışarı çıktığı esnada bir vatandaşın binanın girişinde bulunan elektrik panosundan şalteri kapatması kameralara yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri çalışma yaparken misafirlikte olan bina sahibinin eşi Keriman E. olay yerine geldi. Çaresizlik yaşayan kadın bir yakınına sarılarak gözyaşı döktü. Muğla'da yaşadıkları öğrenilen ailenin yaz tatili için Tokat'a geldikleri, evde olmadığı sırada yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının neden çıktığının tespiti için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise olay yerinde bulunan vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: İki katlı ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı Güncel
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Denizli beraberliğe yaklaştı! Rodallega, kaleciyi geçemedi
Denizli beraberliğe yaklaştı! Rodallega, kaleciyi geçemedi
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Jailson Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Çocuk Düğün Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İki katlı ev alevlere teslim oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 21:55:30. #1.15#
title