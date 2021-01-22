Son dakika haberi! İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberi! İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

22.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:13
Son dakika haberi! İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 3 kişinin DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonunda ekipler, salı günü Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi! İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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