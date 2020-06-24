Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
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Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

24.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:42

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Kaynak: AA

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