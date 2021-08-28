Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Çınarlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Mehmet Salih A. sırtından vurularak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet Salih A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yaralıya ait olduğu düşünülen tabanca ve içi mermi dolu şarjör bulundu.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberi | İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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