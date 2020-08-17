Son dakika haberi... İki engelli çocuğun koruyucu ailesi olup sevgilerini büyüttüler
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Son dakika haberi... İki engelli çocuğun koruyucu ailesi olup sevgilerini büyüttüler

Son dakika haberi... Adıyaman'da yaşayan Sever çifti, rehabilitasyon merkezindeki çocuklardan etkilenip "onların da sıcak bir yuvaya hakkı var" diyerek 2 zihinsel engelli çocuğa hem kapılarını hem de gönüllerini açtı.

Son dakika haberi... İki engelli çocuğun koruyucu ailesi olup sevgilerini büyüttüler
17.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:14

Adıyaman'da yaşayan Sever çifti, rehabilitasyon merkezindeki çocuklardan etkilenip "onların da sıcak bir yuvaya hakkı var" diyerek 2 zihinsel engelli çocuğa hem kapılarını hem de gönüllerini açtı.

Münevver ve Sadık çifti, 20 yıllık evliliklerinin 2. yılında, ilk çocukları Gökhan'ın doğumuyla mutluluklarını taçlandırdı. 3 yıl sonra ikinci çocukları Muhammet Emre'yi kucaklarına alan Sevir çifti, 4 kişilik bir aile olarak yaşamlarına devam etti.

Bugün biri 18 diğeri 15 yaşında iki çocuğu bulunan ailenin hayatı, yaklaşık 2 yıl önce değişti. Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir rehabilitasyon merkezinde çalışan anne Münevver Sever, engelli çocukların durumundan etkilenerek koruyucu aile olmak istedi.

Sever çifti, engelli bir çocuğun koruyucusu olmak için başvuruda bulundu.

Kısa bir süre sonra A.S.K. (14) ve M.A. (15) adlı iki zihinsel engelli çocuğun koruyucu ailesi olmayı başaran Sever çiftçi, 6 kişilik sevgi dolu bir aileye kavuştu.

"Öz evlatlarım da kardeşlerini kabul edip seviyor"

Çocuklara bakmak için iş hayatını sonlandıran anne Münnevver Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zihinsel engelli çocuklara bakma fikrinin, yaklaşık 9 yıl çalıştığı rehabilitasyon merkezinde oluştuğunu söyledi.

Sever, "Kendi çocuklarım sıcak bir yuvada mutlu olurken rehabilitasyon merkezindeki çocukların da mutlu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü engelli çocukların da mutlu olma hakları var. Onların da sıcak bir yuvada hayatlarını sürdürmesi gerekiyor." dedi.

Koruyucu ailesi olduğu çocukları, öz evlatlarından ayırt etmediğini ifade eden Sever, "Öz evlatlarım da kardeşlerini kabul edip seviyor. Engelli olmasını kendim istedim. Çünkü engelli çocukların da sıcak yuvaya hakkı var." diye konuştu.

Çocuklarıyla bol bol vakit geçirdiğini anlatan Sever, onlarla birlikte oyun oynayıp televizyon izlediğini ve birlikte güzel zaman geçirdiğini kaydetti.

Koruyucu aile olmakla ilgili fikirlerini ilk paylaştıkları zamanlarda, çevrelerindeki birçok kişiden olumsuz tepki aldığını anlatan anne Sever, şunları kaydetti:

"Komşularım ilk zamanlarda, 'bakamazsın' dediler. Ben de 'azimliyim, gayret edip bakarım' dedim. 9 yıl boyunca engelli çocukların içerisinde çalıştım. Durumu iyi olan her aileye koruyucu aile olmasını tavsiye ediyorum. Her çocuğun mutlu olma hakkı var. Engelli çocukların daha çok sıcak yuvada olması gerekiyor. Koruyucu ailesi olduğum iki çocuğu da çalıştığım sırada istedim. Çocuklar da beni istedi."

"Zorlukların üstesinden geleceğimizi biliyordum"

Baba Sadık Sever ise eşi Münevver Sever'in koruyucu aile olma düşüncesini kendisine danıştığını ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

İlgili kuruma başvuru sonrası iki zihinsel engelli çocuğun koruyucu ailesi olduklarını anlatan Sever, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızla bir sıkıntımız yok. Onlarla çok mutluyuz. Koruyucu ailesi olduğumuz çocuklarla kendi öz çocuklarımın hiçbir farkı yok. Çevremden iki engelli çocuğun koruyucu ailesi olduğum zaman olumsuz tepkiler vardı. Ama ben zorlukların üstesinden geleceğimizi biliyordum. Şu anda bir sıkıntımız yok. Herkese koruyucu aile olmasını tavsiye ederim. Çocuklarımla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Onlarla dışarıda da vakit geçirip sosyal aktiviteler yapıyoruz."

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Kaynak: AA

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