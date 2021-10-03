Son dakika haberi | İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İki doz aşılamada "mavi kategori"ye giren il sayısı 20'ye yükseldi

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İki doz aşılamada

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

MANİSA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz! Fahrettin Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı

Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz! Fahrettin Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı

 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Esra Erol Müge Anlı Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Mahmut Özer Kenan Karaman Memduh Büyükkılıç Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 23:50:21. #1.12#