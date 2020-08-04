Son dakika haberi: İki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti Son dakika habere göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir çift yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir çift yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Bölüktepe köyünde yaşayan akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, T.U. ile eşi P.U. ve F.U. yaralandı. Yaralılardan T.U. ve P.U. Kurtalan Devlet Hastanesine, F.U. ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

T.U. ve eşi P.U. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, F.U'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA