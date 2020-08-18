Son dakika haberi! İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Son dakika 3. sayfa haberi... Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
18.08.2020 01:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 01:46
Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çakmaközü mahallesinde aralarındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K, R.K. S.K . hayatını kaybetti, K.O. yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 7 kişi göz altına alındı.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. - ERZURUM
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Kaynak: İHA