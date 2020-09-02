Son dakika haberi! İki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberi! İki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! İki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı
02.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:07

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi 41. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 2 aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahların patlamasıyla Raşit A. isimli bir kişi yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, olayla ilişkisi olan şahısları ifadesi alınması üzerine karakola götürdü. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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