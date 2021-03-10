Son dakika haberi... IKBY Hükümeti'nden Türkiye'nin tepki gösterdiği "pula" ilişkin açıklama
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Son dakika haberi... IKBY Hükümeti'nden Türkiye'nin tepki gösterdiği "pula" ilişkin açıklama

10.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:20
Son dakika haberi... IKBY Hükümeti'nden Türkiye'nin tepki gösterdiği

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti sonrası hatıra için basılan pula tepki göstermesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) açıklama geldi.

Türkiye'nin Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti sonrası hatıra için basılan pula tepki göstermesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) açıklama geldi. IKBY, tepki çeken pula ilişkin, "Henüz hükümet tarafından onaylanmadı" dedi.

Türkiye'nin Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti sonrası hatıra olarak basılan pullara tepki göstermesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) açıklama geldi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil yaptığı açıklamada, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in yapmış olduğu ziyaretin hatırasına bazı sanatçıların pul basma önerisinde bulunduklarını belirterek, söz konusu pulların Ulaştırma ve İletişim Bakanlığına gönderildiğini ve hükümet tarafından henüz onaylanmadığını aktardı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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