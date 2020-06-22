Son dakika haberi! IKBY heyeti yarın Irak'ı ziyaret edecek
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Son dakika haberi! IKBY heyeti yarın Irak'ı ziyaret edecek

Son dakika haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) bir heyet, yarın Irak'ı ziyaret edecek.

Son dakika haberi! IKBY heyeti yarın Irak'ı ziyaret edecek
22.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:35

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) bir heyet, yarın Irak'ı ziyaret edecek. IKBY Başkanı Mesut Barzani, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Bağdat ile sorunlara köklü çözüm bulmaya hazırız" dedi.

IKBY Başkan Yardımcısı Kubat Talabani başkanlığındaki bir heyet, yarın Irak'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret öncesi heyet, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile video konferans yolu ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Barzani, iki tarafı razı edecek kapsamlı bir çözüm için çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. IKBY'nin haklarını gözeterek her iki tarafın görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını belirleyecek kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduklarını dile getiren Barzani, "Bağdat ile sorunlara köklü çözüm bulmaya hazırız" dedi.

Başkan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesinin bütün Iraklıların çıkarına olacağını ifade ederek, söz konusu çözümün bölge istikrarı için önemli bir faktör olduğunun altını çizdi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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