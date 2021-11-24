Son dakika haberi: IKBY'den Yüksek Eğitim Bakanlığı'na mali destek tahsis edilmesi kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) hükümeti, üniversite öğrencilerinin koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Yüksek Eğitim Bakanlığı'na mali destek tahsis edilmesi yönünde karar aldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, haftalık toplantıda üniversite öğrencilerinin gösterilerinin konuşulduğu ifade edildi.

Toplantıda, öğrencilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik araştırma yapılması ve Yüksek Eğitim Bakanlığı'na mali destek tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki üniversite öğrencilerinin, IKBY hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin gerçekleşmemesi nedeniyle başlattıkları gösteriler bugün de devam etti. Protestocular, eylemlerin dördüncü gününde Süleymaniye'ye bağlı Piremegrun ilçesinde bazı kamu binaları ve araçları ateşe verdi.

Dün de gösteriler sırasında Kürdistan Yurtseverler Birliği binası ateşe verilmişti.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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