Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Yener'e ait tek katlı ikamette yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Kimsenin evde bulunmadığı esnada çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebi polis ekiplerince araştırılmaya başlanıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title