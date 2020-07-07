HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi! İhracatçılar üretimin yeniden artmasını bekliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı A. Ayberk Aloğlu pandemi öncesi ve sonrası ticarette yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi! İhracatçılar üretimin yeniden artmasını bekliyor
07.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:09

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı A. Ayberk Aloğlu pandemi öncesi ve sonrası ticarette yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aloğlu, ihracatçılar olarak üretimin yeniden artmasını beklediklerini söyledi.

Pandemi döneminde aylık bütçelerle çalışan şirketlerin zor duruma düştüğünü kaydeden EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu, "Pandemi öncesinde tabii ki bir yerleşik düzen ve yerleşik bir ticari hayat vardı ama tabi ki dünya ham maddelerinin pahalanması ve bunun üzerine de yine ham maddeleri ucuza alıp daha iyi fiyatlara satabilme durumu artık imkansız oldu. İnsanlar aslında baktığımızda bir ekonomik güçlülükle ve alım gücünün düşüklüğüyle uğraşıyordu, üzerine de pandemi gelince bir de pandemi sonrası oldu. Tabi bu 2-3 aylık bir süreçti, bu süreci atlatmak da herkes için kolay olmadı. Bazı şirketlerimiz aylık bütçeyle çalışan şirketlerdi ve bu şirketlerimiz zor duruma düştü. Tabi ki devlet bu konuda yardımlarını etti fakat masrafların yüksekliği ve hiçbir ürünün satışa çıkarılamaması ve üretim yapılamaması bu pandemi sürecinde şirketleri daha da geriye götürdü. Neyse ki Türkiye pandemi sürecinin geçirilmesi, diğer ülkelere göre daha az olduğuna inanıyoruz ve görüyoruz. Bundan sonrasında herkes tabii ki daha planlı işler yapmaya başladı. Bu planlı işlerin başında üretim geliyor. Ege İhracatçılar Derneği üyeleri tabi ki ister istemez biraz kısmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Çalışma kapasiteleri yarı yarıya düştü

Çalışma kapasitelerinin yüzde 40-50 oranında düştüğünü ifade eden Aloğlu şunları söyledi: "Tabii bu böyle olmayacak hep belki altı ay belki bir sene sürecek ve bunların geçeceğine inanıyoruz. İhracat olarak bir müddet beklemek zorunda kaldık çünkü ülkelerin taleplerinde yüzde 70 yüzde 80 azalma oldu. Şirketler küçülmeye gitti böyle olunca ürünlerin pazarlamaya çıkma oranları azaldı. Sektörde daha çok temizlik alanlarında bir artış oldu. Üretimin tekrar artmasını bekliyoruz. Üretimin talebi de şuna bağlı olacak, insanlar bir şeyler arz edecekler ki, biz de bu vesileyle üretim yapalım. Artık üretimin planlamasına geçtik. İhracatta üretim ve talep kapılarının açılmasını bekliyoruz tabi ki bununla ilgili ihracat yaptığımız kapıların tamamı kapanmadı. Biz ufakta olsa bu vesileyle ihracatımıza devam ettik fakat bu istediğimiz oranlarda değildi. 28 tane sektörümüz var. Arkadaşlarımızın hiçbiri istihdam kaybolmasın diye işçi çıkarmadı. İŞKUR'un vermiş olduğu kısa ödeme destekleri, bizim işçilerimize vermiş olduğumuz desteklerle üretim yapmadığım süreç bir şekilde geçirildi. Ama tabi ki bizim istihdama katkımız ve desteğimiz her zaman devam edecek." - MANİSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 3. Sayfa
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor Ekonomi
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Dünya
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Ekonomi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Son Dakika: Jandarma son 15 günde Diyarbakır'da 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Son Dakika: Jandarma son 15 günde Diyarbakır'da 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Esra Albayrak Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Buse Varol Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İhracatçılar üretimin yeniden artmasını bekliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 16:01:23. #1.14#
title