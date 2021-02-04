Son dakika haberi | "İhracat Yapan Şirketler için Kur Riski Yönetimi" paneli

Bir son dakika haberine göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla sınai ve ticari potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirterek, "İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla sınai ve ticari potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirterek, "İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el birliğiyle ulaşacağız." ifadesini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına rekorla giren ihracat ailesinin finansmana erişimini kolaylaştırma ve maliyetlerini azaltma kapsamında çok yönlü çalışmalar yapan TİM, ihracatçının ihtiyaçlarına çözümler üretebilecek temalarla çevrim içi panellere devam ediyor.

2019'dan itibaren TİM ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğiyle düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" paneli, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Üç oturumlu düzenlenen panelin açılış konuşmalarını TİM Başkanı Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan yaptı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel salgının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen ihracat ailesinin 2020'deki başarı dolu performansına vurgu yaptı.

Yılın son çeyreğinde 51,2 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek çeyreklik ihracatı rakamına ulaştıklarını aktaran Gülle, "Yılı belirlenen hedefin üzerinde, 169,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hep beraber başardık. 2021'de de ihracatta yükseliş ivmemiz devam ediyor. Yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar ihracata imza atarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına eriştik. Türkiye, küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla sınai ve ticari potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el birliğiyle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"İhracatta kaydedilen rekorların devamı için istikrar ve sürdürülebilirlik önemli"

Gülle, küresel ekonomideki belirsizliğin zirveye çıktığı bir dönemde ihracatta kaydedilen rekorların devamı için "istikrar" ve "sürdürülebilirlik" başlıklarının önemine dikkati çekti.

İhracattaki istikrarlı artışın sürmesi için finansal ve sektörel sorunlar, para birimlerindeki oynaklıklar gibi olumsuz faktörlere karşı dayanıklı olunması gerektiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Yüksek katma değerli üretim, doğru sektör seçimi, hedef pazarlarda çeşitliliğin artmasının yanı sıra stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık… Ticaret Bakanlığımız liderliğinde, TİM olarak bu konuların tamamında yoğun şekilde çalışıyoruz. 2018 ve 2020'de yaşanan iki kur dalgalanması, firmalarımızın finansal yönetime hassasiyetle eğilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. İthal girdisi yüksek, üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere tüm ihracatçılarımızın opsiyon piyasaları, future-forward işlemleri gibi finansal araçlara hakim olmaları elzemdir. Ancak bu sayede döviz kurunda meydana gelebilecek dalgalanmalardaki kur zararını minimize edebiliriz."

"Çalışanlarda ve yatırımcılarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz"

İsmail Gülle, şirketlerin, finansal yönetimde kriz durumlarına karşı bilgi ve bilinçlerini artırması gerektiğini belirterek, "Döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar karşısında hedge yöntemlerini kullanabilmek, şirketlerin özellikle üretimlerinde aksama yaşamamaları ve güvenilir tedarikçi imajına zarar vermemeleri açısından çok mühim. Bu sebeple ihracat sektörü çalışanlarında ve yatırımcılarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla geçen sene olduğu gibi bu sene de 'Kur Riski Yönetimi' panelini düzenliyoruz. 2021 yılında 'Kur Riski Yönetimi' paneliyle başladığımız webinar serimize, ihracatçılarımızın sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilecek temalarla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt