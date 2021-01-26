Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı (2)
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Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı (2)

26.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:33
Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı (2)

Bir son dakika haberine göre ŞÜPHELİLERDEN 21'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİİzmir'de, polisin suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürüttükleri belirlenip gözaltına alınan 35 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 21'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de, polisin suç kaydı bulunmayan örgüt üyelerinin adlarına kiraladıkları evlerde, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürüttükleri belirlenip gözaltına alınan 35 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer'in de bulunduğu bildirildi.

14 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Davut CAN - Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı (2)
Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı (2)
Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı (2)
Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı (2)
Son dakika haberleri | İhraç emniyet müdürü, 'Gaybubet Evi'nde sahte kimlikle yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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