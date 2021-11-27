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Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Tarık Kesekçi'nin uçak mühendisi olduğu ve BAYKAR'da çalıştığı öğrenildi.

BURSA (DHA) - Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Tarık Kesekçi'nin uçak mühendisi olduğu ve BAYKAR'da çalıştığı öğrenildi. BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından Kesekçi'nin görüntüsü paylaşılarak, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun denildi.

SENİ ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM

Paylaşımı alıntılayan Selçuk Bayraktar ise Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

Son dakika haberleri | İHH GÖNÜLLÜLERİ KAZA YAPTI 4 ÖLÜ

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