Son dakika haberi | İHH'dan Afrin'de Kovid-19'a karşı bilgilendirme çalışması
Son dakika güncel haberi... İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de Kovid-19'a karşı bilgilendirme yaptıklarını söyledi.
Vakıf olarak 5 bin bilgilendirme broşürünü, bölgedeki ev ve iş yerlerine dağıttıklarını anlatan Tosun, "Ekiplerimiz tarafından bölgede yaşayanlara Kovid-19 tedbirleri ve virüsün diğer hastalıklardan farkı konusunda uyarılar yapıldı." diye konuştu.
Tosun, kent merkezinde belirli noktalara büyük bilgilendirme afişleri astıklarını ifade ederek Afrin'de saha çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA