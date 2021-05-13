Son dakika haberi | İHH çocukları palyaço gösterisi ve hediyelerle sevindirdi

Son dakika gündem haberi: İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan ve Ramazan Bayramı'nı da içine alan "tam kapanma" nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.