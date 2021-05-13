Son dakika haberi | İHH çocukları palyaço gösterisi ve hediyelerle sevindirdi
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Son dakika haberi | İHH çocukları palyaço gösterisi ve hediyelerle sevindirdi

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan ve Ramazan Bayramı'nı da içine alan "tam kapanma" nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan ve Ramazan Bayramı'nı da içine alan "tam kapanma" nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.

İHH gönüllüleri, Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi'ne gelerek ses aracı üzerinden müzikli palyaço gösterimi sundu.

Evlerinin balkon ve pencerelerinden palyaço gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra kapıya çıkarak kendileri için hazırlanan hediyeleri aldı.

Son dakika haberi | İHH çocukları palyaço gösterisi ve hediyelerle sevindirdi
Son dakika haberi | İHH çocukları palyaço gösterisi ve hediyelerle sevindirdi
Son dakika haberi | İHH çocukları palyaço gösterisi ve hediyelerle sevindirdi
Son dakika haberi | İHH çocukları palyaço gösterisi ve hediyelerle sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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