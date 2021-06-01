Son dakika haber... İhbar üzerine durdurulan kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Son dakika haber... İhbar üzerine durdurulan kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Metal kepenklerin içine zulalanan sigaraları dedektör köpek "Curis" buldu Şanlıurfa'da polisin istihbarat üzerine durdurduğu kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.